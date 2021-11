https://it.sputniknews.com/20211121/di-maio-contro-partiti-vicino-a-no-vax-con-voi-in-lockdown-13849565.html

Di Maio contro partiti vicino a no-vax: con voi in lockdown

Il titolare della Farnesina rileva la correttezza delle scelte del governo per la gestione della pandemia. 21.11.2021, Sputnik Italia

italia

luigi di maio

coronavirus in italia

vaccinazione in italia

green pass

Luigi Di Maio ha rilevato la correttezza delle scelte del governo per la gestione della pandemia, che hanno permesso al Paese di scongiurare lo spettro del lockdown, come invece sta avvenendo in alcuni Stati europei. Di Maio non ha nascosto che ormai è in atto la quarta ondata, tuttavia l'Italia è nelle condizioni di affrontarla al meglio grazie al successo della campagna di vaccinazione, così come all'uso del green pass, garanzia dell'apertura delle attività economiche, ha evidenziato il ministro degli Esteri."Ormai siamo di fronte alla quarta ondata. Con gli strumenti messi in campo in Italia per fronteggiare il covid, fino ad oggi abbiamo tenuto testa alla situazione, ma dobbiamo continuare ad ascoltare la comunità scientifica. Rispetto ad altri Stati, i dati sui ricoveri in terapia intensiva nel nostro Paese sono nettamente più bassi, e questo si deve proprio alla campagna vaccinale che continua ad andare avanti. Anche la nostra economia sta beneficiando dell'applicazione del green pass, che in Italia avviene in modo più efficace rispetto a molti altri Stati. Grazie a questo strumento le nostre attività commerciali hanno riaperto".Ieri Di Maio aveva sostenuto la necessità di convincere gli ultimi indecisi a vaccinarsi contro il Covid, parlando delle misure per scongiurare nuove chiusure nel periodo natalizio.

italia

2021

