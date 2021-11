https://it.sputniknews.com/20211121/covid-russia-9331158-contagi-36970-264095-decessi-1252-8024930-guarigioni-32504-13847657.html

Covid in Russia: contagi in lieve calo, oltre mille vittime

Covid in Russia: contagi in lieve calo, oltre mille vittime

In Russia sono stati rilevati ufficialmente 36.970 nuovi casi di infezione da coronavirus nell'ultimo giorno. 21.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-21T12:48+0100

2021-11-21T12:48+0100

2021-11-21T12:48+0100

russia

coronavirus nel mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Covid in Russia: contagi in lieve calo, oltre mille vittime

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0d/13724601_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_353c1b34e8dca1afe416fa954f77f666.jpg

Il numero dei nuovi casi di Covid-19 in Russia nelle ultime ventiquattro ore è aumentato di 36.970; il giorno prima l'incremento dei contagi era stato pari a 37.120; il tasso di crescita è dello 0,4%. Il maggior numero di casi è stato a Mosca con 3.438 (ieri 3.239), San Pietroburgo con 2.496, la regione di Mosca con 1.909, la regione di Samara con 1.661 e la regione di Krasnodar con 989. Il record giornaliero di nuovi casi è stato registrato il 6 novembre scorso con 41.335 contagiati. Durante l'epidemia il numero di persone infettate dal coronavirus ha raggiunto 9.331.158, mentre otto milioni di pazienti si sono ripresi dalla malattia. Nel corso dell'ultimo giorno sono morti 1.252 pazienti, il giorno prima i decessi erano stati 1254 decessi. In Russia il coronavirus si è portato via le vite di 264.095 persone.Nel mondo, secondo gli ultimi dati dell'Oms, più di 255 milioni di persone sono state infettate dal coronavirus e di queste più di 5 milioni sono decedute. La situazione epidemiologica più difficile è negli Usa, India, Brasile e Gran Bretagna. La Russia è al quinto posto in questa classifica.

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

russia, coronavirus nel mondo