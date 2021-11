https://it.sputniknews.com/20211121/cnn-rivela-piano-per-creazione-forza-militare-congiunta-ue-13844306.html

Cnn rivela "Piano per creazione forza militare congiunta" Ue

Cnn rivela "Piano per creazione forza militare congiunta" Ue

Dalla fine del secolo scorso si era parlato della necessità di istituire una forza europea di dispiegamento rapido, ma finora non si è arrivati ad alcun... 21.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-21T16:32+0100

2021-11-21T16:32+0100

2021-11-21T16:33+0100

usa

sicurezza

forze armate

ue

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/840/26/8402673_0:0:3015:1697_1920x0_80_0_0_fc1e3e7d23eb8695cbf4b56193a5e27b.jpg

Gli Stati membri dell'Unione Europea hanno ricevuto una bozza di progetto per la creazione di una forza militare congiunta, ha riferito la Cnn, citando una copia ottenuta del documento chiamato "Strategic Compass for Security and Defence".Secondo quanto riferito, il progetto suggerisce che non tutti gli Stati membri saranno tenuti a prendere parte al progetto per altro costoso, ma avranno voce in capitolo quando verrà implementata. I dettagli delle procedure decisionali della forza militare proposta, tuttavia, non sono stati ancora elaborati, ha affermato la Cnn.La creazione di tale forza richiederà un "approccio congiunto negli appalti nel settore della difesa, della ricerca e dell'intelligence", nonché spese aggiuntive da parte degli Stati membri del blocco, ha riferito la Cnn, citando il documento. Allo stesso tempo, la forza militare proposta non sarà permanente e sarà richiamata solo quando richiesto per affrontare una missione a livello dell'UE.L'idea della creazione di una forza militare congiunta europea è stata a lungo discussa tra gli Stati membri dell'UE, ma finora non ha portato ad alcuna proposta che soddisfi tutti. Più di recente queste discussioni sono state riprese durante la presidenza di Donald Trump negli Stati Uniti, la cui politica nei confronti dell'UE ha spinto molti Paesi a sostenere che il blocco economico non poteva più fare affidamento su Washington in termini di protezione militare. Il presidente francese Emmanuel Macron, che da tempo difende l'idea di un "esercito dell'UE", è arrivato al punto di affermare che l'alleanza della NATO era ora "cerebralmente morta".

https://it.sputniknews.com/20211031/erdogan-convinto-dellinattuabilita-della-creazione-di-un-esercito-europeo-13564074.html

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

usa, sicurezza, forze armate, ue