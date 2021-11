https://it.sputniknews.com/20211121/cina-archeologia-trovata-misteriosa-tomba-della-dinastia-ming-in-cina-13842987.html

Cina, archeologia: trovata misteriosa tomba della dinastia Ming in Cina

Cina, archeologia: trovata misteriosa tomba della dinastia Ming in Cina

Gli archeologi hanno trovato una misteriosa tomba della dinastia Ming in Cina.

Nella provincia cinese dell'Hebei, gli archeologi hanno scoperto un'antica tomba risalente alla dinastia Ming (1368-1644), riporta News.cn, citando i dipartimenti locali per la tutela dei monumenti culturali.La cripta ottagonale, realizzata in laterizio, è ben conservata. Contiene due bare, ciascuna con all'interno uno scheletro. Gli scienziati devono ancora scoprire l'età dei resti, così come l'identità dei sepolti.Gli esperti hanno affermato che il ritrovamento agevolerà l'esplorazione d altri siti di sepoltura nella regione.La dinastia Ming fu al potere in Cina dal 1368 al 1644 d.C. Durante questo periodo, la popolazione cinese raddoppiò, fu costruita una flotta, furono stabiliti legami culturali con l'Occidente e il Paese divenne uno degli stati principali sulla scena mondiale.Tuttavia, durante la rivolta popolare guidata da Li Zichen, la dinastia Ming fu rovesciata dopo quasi 300 anni di governo.

