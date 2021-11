https://it.sputniknews.com/20211121/caro-gas-regione-veneto-interviene-a-difesa-dei-vetrai-di-murano-13849110.html

Caro gas, Regione Veneto interviene a difesa dei vetrai di Murano

La giunta regionale ha stanziato 3 milioni di euro a difesa di una delle attività storiche e simbolo di Venezia, a rischio di scomparsa per il caro energia. 21.11.2021, Sputnik Italia

Soddisfazione da parte dei consiglieri regionali della maggioranza per lo stanziamento urgente di 3 milioni di euro da parte della Regione a sostegno degli artigiani del vetro di Murano, trovatisi in grande difficoltà a seguito dell'aumento del costo del gas e col rischio più che concreto di dover chiudere per l'insostenibilità economica della loro attività.I consiglieri hanno rilevato che le risorse sono regionali, frutto "di una buona gestione pubblica".In precedenza aveva raccontato a Sputnik la crisi del settore dei vetrai di Murano, biglietto da visita di Venezia nel mondo, Luciano Gambaro, presidente del Consorzio Promovetro Murano. Aveva osservato che per la crisi energetica in Europa, gli artigiani avevano visto crescere del 500% il costo della bolletta del gas legato alla loro attività produttiva.

