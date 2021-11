https://it.sputniknews.com/20211121/brunello-a-montalcino-la-terra-rende-il-4500-ed-e-per-generazioni-13849037.html

Brunello a Montalcino, la terra rende il +4.500% ed è per generazioni

Brunello a Montalcino, la terra rende il +4.500% ed è per generazioni

Quanto vale la terra agricola? Da un punto di vista catastale nettamente meno dei terreni edificabili e così chi ha terra classificata come edificabile la... 21.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-21T17:17+0100

2021-11-21T17:17+0100

2021-11-21T17:17+0100

agricoltura

vino

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/15/13849222_371:0:1551:664_1920x0_80_0_0_ceb5f36178c6adbfcab73633e601d02c.jpg

Quale errore ci racconta il Brunello di Montalcino, paesello di soli 5.700 abitanti in provincia di Siena. Qui ai centri commerciali e ai capannoni vuoti delle aree PIP (aree dei piani di inserimento produttivo), alla cementificazione senza uno scopo, hanno preferito investire nella terra, quella agricola.E così, a Montalcino oggi la rendita intergenerazionale è salita a livelli astronomici. Secondo l’analisi compiuta da WineNews, infatti, un solo ettaro di terreno coltivato per ottenere il Brunello, in 30 anni si è rivalutato del +1.962%.E non è tutto. La ricerca rivela che, al netto dello scandalo del Brunello legato all’uso del metanolo risalente al 2008, il valore di quella terra è salito a tal punto che oggi in alcune contrattazioni di vendita si è arrivati a un milione di euro all’ettaro.In 50 anni, una rivalutazione del genere ha significato un guadagno del 4.500% per chi quelle terre le ha ereditate dai nonni e non ha scelto di cementificarle o di abbandonarle, ma di coltivarle.Un esempio che dice più di tante parole, in un tempo di emergenza lavorativa e climatica, quanto la terra e tornare a essa sia capace di garantire per generazioni quel che un blocco di cemento non sarà mai in grado di garantire.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Fabio Carbone https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1d/10057854_0:0:1408:1408_100x100_80_0_0_c5d28c67becfefc5a9fb5e13401a3e4e.jpg

Fabio Carbone https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1d/10057854_0:0:1408:1408_100x100_80_0_0_c5d28c67becfefc5a9fb5e13401a3e4e.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Fabio Carbone https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1d/10057854_0:0:1408:1408_100x100_80_0_0_c5d28c67becfefc5a9fb5e13401a3e4e.jpg

agricoltura, vino