https://it.sputniknews.com/20211121/bonus-vacanze-ce-ancora-tempo-per-utilizzarlo-ecco-come-fare-13837568.html

Bonus vacanze, c'è ancora tempo per utilizzarlo? Ecco come fare

Bonus vacanze, c'è ancora tempo per utilizzarlo? Ecco come fare

I tempi per la richiesta sono scaduti lo scorso anno, ma è ancora possibile utilizzarlo fino al 31dicembre 2021 e anche oltre. 21.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-21T08:31+0100

2021-11-21T08:31+0100

2021-11-21T08:31+0100

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/08/12435711_0:0:3439:1935_1920x0_80_0_0_0f3004bc7e678d6532f24976e2d53e5b.jpg

E' ancora possibile usufruire del bonus vacanze, la misura introdotta nel 2020 dal governo Conte bis per rilanciare il turismo, dopo il black out totale dovuto alle misure anti-Covid. Per la validità fa fede la prenotazione che deve avvenire entro il 31 dicembre 2021, ma la vacanza presso la struttura accreditata potrà avere luogo anche in data successiva. In caso di non utilizzo l'Agenzia delle Entrate ha specificato che non sarà possibile chiedere il rimborso del bonus all'operatore alberghiero o turistico che lo aveva accettato. Il tesoretto del bonus vacanzeLa misura dei Bonus Vacanze è prevista dall’articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34. Alla data del 31 dicembre 2020, erano stati generati 1.885.802 bonus vacanze, per un valore complessivo di euro 829.431.050. Ad oggi, i bonus utilizzati sono 1.198.081, pari al 63,5% di quelli generati.Su uno stanziamento iniziale di 2,4 miliardi di euro, previsto dal dal decreto rilancio, le somme residue, comprensive dei buoni non spesi e quelli non assegnati, ammontano a più di 500 milioni di euro.Come utilizzarlo?Il presidente di Feralberghi, Bernabò Bocca, ha chiesto che il tesoretto vegna destinato ad alberghi e strutture ricettive per il rilancio del settore duramente danneggiato dalle restrizioni anti-Covid. "Siamo consapevoli di esserne i legittimi destinatari", ha detto Bocca, che ritiene essenziale il finanziamento di due provvedimenti: l'abolizione della seconda rata IMU e la proroga del credito di imposta sugli affitti sino al 31 dicembre 2021.

https://it.sputniknews.com/20211117/bonus-vacanze-federalberghi-il-residuo-inutilizzato-di-500-milioni-resti-agli-hotel-13796649.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia