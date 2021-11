https://it.sputniknews.com/20211121/biden-pronto-a-correre-per-rielezione-nel-2024-mentre-indice-gradimento-tocca-un-nuovo-minimo-13849715.html

Sabato, Joe Biden ha festeggiato il suo 79° compleanno ma non il crollo degli indici di gradimento e l'impennata delle speculazioni sul fatto che il presidente... 21.11.2021, Sputnik Italia

Negli ultimi giorni, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il suo staff hanno rassicurato gli alleati che ha intenzione di correre di nuovo alle elezioni del 5 novembre 2024, secondo il Washington Post.Il Washington Post ha citato l'ex senatore democratico Chris Dodd, un amico di Biden, dicendo che "l'unica cosa che gli ho sentito dire è che sta pensando di candidarsi di nuovo; e sono contento che lo faccia".A Dodd ha fatto eco l'ex governatore della Pennsylvania Ed Rendell, che ha detto al giornale che "ciò che lui dice pubblicamente è ciò che crede fermamente. Non c'è differenza"."Non correrà se sente di non poter fare il lavoro fisicamente o emotivamente", ha affermato Rendell.Il Washington Post ha citato anche un consigliere rimasto anonimo di Biden, affermando che il 46° presidente "ha detto privatamente alla gente che ha intenzione di correre e noi saremo pronti per questo".Lo stesso tono è stato usato da Steve Schale, amministratore delegato di Unite the Country, un super Comitato d'Azione Politica (PAC) formato da fedelissimi di Biden. Secondo Schale: "Mi sveglio ogni giorno operando come se fosse in corsa."L'avvocato della Florida John Morgan, uno dei principali finanziatori di Biden nel 2020, è rimasto prudente sulla possibile rielezione di Biden.Le osservazioni sono arrivate mentre il comunicato sullo stato di salute di Biden del Walter Reed National Military Medical Centre ha rilevato che il presidente è "sano", "vigoroso" e si allena cinque giorni alla settimana.Questa settimana il presidente ha trasferito brevemente il potere alla vicepresidente Kamala Harris mentre era sotto anestesia durante una colonscopia di routine. Questa è stata la prima volta, anche se per un breve periodo, che una donna è stata al timone degli Stati Uniti.L'indice di gradimento di Biden è crollato al 44%, nonostante il 46% del mese scorso, secondo i sondaggi di Fox News.Il rating del presidente è crollato significativamente dall'inizio del suo mandato, gli intervistati sono particolarmente frustrati per la gestione dell'amministrazione Biden sulle questioni dell'immigrazione, l'aumento delle infezioni COVID-19, così come l'introduzione del green pass e la caotica uscita delle truppe americane dall'Afghanistan.

