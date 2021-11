https://it.sputniknews.com/20211121/biden-compie-79-anni-ma-il-presidente-usa-crolla-nei-sondaggi-anche-per-colpa-delleta-13855828.html

Biden compie 79 anni, ma il presidente Usa crolla nei sondaggi (anche per colpa dell'età)

Biden compie 79 anni, ma il presidente Usa crolla nei sondaggi (anche per colpa dell'età)

Festeggiamenti in famiglia a Wilmington, nel Delaware, per il presidente Usa nel giorno del suo 79esimo compleanno. Biden continua a scendere nei sondaggi ma porta a casa un doppio successo politico con l'approvazione del piano per le infrastrutture e il Build Back Better Act.

Sabato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha compiuto 79 anni. Il primo compleanno alla Casa Bianca è passato tra controlli medici di routine al Walter Reed National Military Medical Center, un po’ di tempo in famiglia a Wilmington, in Delaware, e un paio di obiettivi centrati a livello di politica interna che dovrebbero risollevare un gradimento ai minimi storici che risente della controversa gestione della pandemia e del ritiro delle truppe dall’Afghanistan.Ieri, come ricorda l’Agi, il Congresso ha approvato l’ambizioso piano per le infrastrutture mentre la Camera dei rappresentanti ha dato il via libera al Build Back Better Act, il piano economico voluto da Biden per creare posti di lavoro e ridurre le spese, con la previsione di sgravi fiscali e assistenza per milioni di famiglie americane.Ma i Dem guardano già al 2024 e, secondo il Wall Street Journal, sono preoccupati per chi sarà il prossimo candidato alla Casa Bianca. Una ricandidatura di Biden, infatti, è improbabile proprio per il fattore età. Non solo. Più di un americano su due, secondo le stesse rilevazioni, crede che Biden non sia "mentalmente idoneo” a ricoprire il suo ruolo.In suo soccorso dovrebbe arrivare la vice Kamala. Ma più che un “ciclone" come l'avevano soprannominata, la Harris si sta rivelando piuttosto una tempesta in un bicchiere d’acqua. La numero due di Biden, prima donna negli Usa ad assumere i poteri presidenziali durante i minuti in cui sabato il capo della Casa Bianca è stato addormentato per permettere ai medici di eseguire una colonscopia, non è riuscita a convincere in questi dieci mesi, rimanendo ai margini del dibattito politico. A parlare sono i sondaggi. Secondo una rilevazione pubblicata da Politico e ripresa da Sky, il 53 per cento degli americani disapprova l’operato del presidente Usa, e anche la Harris non va oltre il 28 per cento.Una delle conseguenze tangibili di questa débacle sono state le dimissioni della responsabile della comunicazione della vice presidente, Ashley Etienne, arrivate qualche giorno fa.

