Berlusconi rompe il silenzio sul reddito di cittadinanza e dice che è cosa buona e giusta

Berlusconi rompe il silenzio sul reddito di cittadinanza e dice che è cosa buona e giusta

Sono le parole di uno degli imprenditori più ricchi d’Italia ed ex presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, rilasciate al quotidiano “Tempo” a proposito del reddito di cittadinanza introdotto dal primo governo Conte nel 2018 e che l’attuale governo di Mario Draghi ha confermato, seppur provando a introdurre delle limitazioni.Il reddito di cittadinanza è stato mal visto da molte fasce della popolazione, poiché considerato una sorta di disincentivo al lavoro. Per questo motivo la riforma del reddito di cittadinanza riduce a due i rifiuti di offerte di lavoro prima di perderlo definitivamente, inoltre già dopo il primo rifiuto vi sarà una riduzione del sostegno al reddito.Viene meno anche la figura del navigator che al termine del loro contratto tornano disoccupati. In effetti uno dei grandi fallimenti, forse annunciati, della misura ha riguardato proprio la capacità di reimmettere nel mercato del lavoro chi per un motivo o l’altro ne è rimasto fuori.Come misura di sostegno per le famiglie più povere è stata invece efficace, ma lo è stata anche per camorristi e ndranghetisti che l’hanno intascato per mancanza di un collegamento tra banca dati dell’Inps e quella del ministero della Giustizia, da cui si possa evincere immediatamente se un richiedente è in una situazione giudiziaria non in linea con quanto prescrive la legge.

