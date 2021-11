https://it.sputniknews.com/20211121/armi-ipersoniche-generale-americano-ammette-ritardo-degli-usa-su-russia-e-cina-13850433.html

Armi ipersoniche: generale americano ammette ritardo degli Usa su Russia e Cina

Armi ipersoniche: generale americano ammette ritardo degli Usa su Russia e Cina

Il mese scorso, le forze armate statunitensi hanno fallito i propri test missilistici ipersonici, mentre la Cina avrebbe testato un missile in grado di... 21.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-21T19:05+0100

2021-11-21T19:05+0100

2021-11-21T19:05+0100

mondo

russia

cina

usa

sicurezza

tecnologia

armamenti

forze armate

armi ipersoniche

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0c/10538440_0:7:1117:635_1920x0_80_0_0_b8447c81a067e32679c50b637691e307.jpg

Il generale delle forze aerospaziali statunitensi David Thompson sabato ha avvertito che le capacità missilistiche ipersoniche americane "non sono così avanzate" come quelle della Cina o della Russia, il che implica che gli Stati Uniti sono in ritardo nella produzione delle armi più nuove e all'avanguardia.In un'intervista condotta all'Halifax International Security Forum in Canada, Thompson ha affermato che il ritardo degli Stati Uniti rispetto agli altri due paesi potrebbe riverlarsi dannoso per la sicurezza nazionale.Thompson ha anche paragonato l'uso di missili ipersonici a una battaglia a palle di neve durante la sua intervista, affermando che stanno "cambiando il gioco" per la difesa e la sicurezza nazionale. Quando viene lanciata una palla di neve, di solito puoi prevedere dove atterrerà. Tuttavia, se il proiettile viene lanciato in una direzione diversa, è più difficile da rilevare, ma ti colpirà comunque.Parlando della posizione della Cina in termini di capacità tecnologiche rispetto agli Stati Uniti, il generale ha osservato che la velocità con cui la Cina ha raggiunto i paesi più sviluppati e gli Stati Uniti è sorprendente, e i cinesi si sono "mossi incredibilmente rapidamente nello spazio".Secondo Thompson, se questa velocità persisterà per un lungo periodo di tempo, la Cina "probabilmente ci supererà in termini di capacità".Rispondendo alla domanda degli intervistatori su come i cinesi siano riusciti a stabilire un ciclo così veloce di implementazione della produzione e dell'innovazione, Thompson ha fatto eco ai suoi colleghi, accusando l'eccessiva burocrazia nell'esercito americano:Ha aggiunto "il fatto che non abbiamo avuto bisogno di muoverci così velocemente", negli ultimi due decenni in termini di sviluppo tecnologico ha contribuito al rallentamento.Inoltre, secondo un rapporto di ottobre del Congressional Research Service (CRS), gli Stati Uniti sono in ritardo rispetto a Cina e Russia perché "la maggior parte delle armi ipersoniche statunitensi, a differenza di quelle in Russia e Cina, non sono progettate per l'uso con una testata nucleare. ".Secondo il documento, gli Stati Uniti prevedono di spendere 3,8 miliardi di dollari in missili ipersonici nell'anno fiscale 2022.Sabato scorso, il Dipartimento della Difesa ha annunciato che la società Dynetics con sede in Alabama si è aggiudicata un contratto da 478 milioni di dollari per la costruzione di prototipi del sistema di protezione termica ipersonica per l'esercito degli Stati Uniti.I missili ipersonici sono classificati come armi che viaggiano a una velocità di Mach 5 o superiore, il che significa almeno cinque volte la velocità del suono.

https://it.sputniknews.com/20211005/esercito-russo-testa-con-successo-lancio-missile-ipersonico-zirkon-da-sottomarino-nucleare---video-13159499.html

russia

cina

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, russia, cina, usa, sicurezza, tecnologia, armamenti, forze armate, armi ipersoniche