Alessandro Di Battista prevede le elezioni politiche anticipate ad aprile 2022

Si rifà vivo Alessandro Di Battista, l’ex “volontario” del Movimento 5 Stelle che dopo avere sbattuto la porta in faccia ai grillini, ora è in giro per... 21.11.2021, Sputnik Italia

Da uno di questi eventi tenuto a Scafati, in provincia di Salerno, “Dibba” afferma di aver sempre creduto “che si andasse a votare nel 2023”, ma oggi non ne è così convinto. E due sarebbero le sue “ragioni”.Per quanto riguarda, invece, la sua voglia di crearsi il suo “movimento Di Battista”, l’ex volontario di Grillo ricorda che a Gianroberto Casaleggio gli ci vollero 5 anni per pensarlo, progettarlo e metterlo in cantiere il suo movimento.Quindi per ora Di Battista si gira le piazze e vede quanta gente lo segue, quanta gente riesce ad aggregare veramente e poi “vedremo cosa succederà in questi mesi”.

