Le sue condizioni si sono aggravate e l’epilogo è stato il più drammatico. L’uomo, sposato, insieme alla moglie gestiva un bad and breakfast.Giunti sul posto i sanitari hanno provato a rianimarlo, ma non c’è stato nulla da fare. L’imprenditore sostenitore delle teorie no-vax, è morto a casa con Covid-19 a seguito di complicazioni che ne hanno causato l’arresto cardiaco.Il primario del 118 di Trieste ha affermato che di casi come quello del 50 enne no-vax che decide di curarsi a casa se ne stanno verificando molti. Si tratta di un vero e proprio fenomeno.Del resto si tratta solo dell’ultima evoluzione di un trend che vede i reparti Covid-19 degli ospedali pieni principalmente di pazienti no-vax. Una situazione che sta avvilendo anche i medici e gli infermieri.Sabato il generale Figliuolo, commissario per l'emergenza sanitaria, aveva affermato che chi è artefice del suo male ne paga le conseguenze.

50 enne di Trieste no-vax convinto si cura a casa contro Covid-19 e muore

Un uomo di 50 anni di Trieste che viveva nel quartiere di Padriciano, non vaccinato, aveva contratto il coronavirus Sars-CoV-2 e si era quindi ammalato di Covid-19, convinto che gli bastassero le cure domiciliari per uscirne non si è recato in ospedale per farsi prestare le adeguate cure mediche ed è morto. Lo riporta Ansa.