Vienna, anche le bandiere italiane nel corteo contro il nuovo lockdown e l'obbligo vaccinale

Sabato no-vax e contro il nuovo lockdown a Vienna: alla manifestazione hanno partecipato oltre trentamila persone. Nel corteo anche bandiere italiane. 20.11.2021, Sputnik Italia

L'atmosfera nel corteo del sabato pomeriggio è stata piuttosto tesa e la polizia ha effettuato diversi fermi, per violazione delle norme anticontagio ed atti di vandalismo."Alla manifestazione hanno partecipato 35 mila persone", ha confermato a Sputnik una fonte delle forze dell'ordine austriache.L'atmosfera nel corteo del sabato pomeriggio è stata piuttosto tesa e la polizia ha effettuato diversi fermi, per violazione delle norme anticontagio ed atti di vandalismo.Durante la manifestazione, alcuni manifestanti hanno lanciato lattine di birra contro gli agenti.La manifestazione è stata organizzata per protestare contro le misure restrittive imposte ieri dal cancelliere austriaco Alexander Schallenberg, che ha annunciato un altro lokdown nazionale a partire dal 22 novembre e l'introduzione della vaccinazione obbligatoria universale dal 1 febbraio 2022.

Notiziario

