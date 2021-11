USA: camera approva il piano di Biden da $1.750 miliardi per welfare, educazione e clima

https://it.sputniknews.com/20211120/usa-camera-approva-il-piano-di-biden-da--1750-miliardi-per-welfare-educazione-e-clima-13829133.html

La Camera dei Rappresentanti americana ha dato il via libera al "Build Back Better", il maxipiano di Joe Biden da 1.750 miliardi di dollari per welfare... 20.11.2021, Sputnik Italia

Il conteggio finale per il voto è stato di 220 favorevoli e 213 contrari, con i membri della Camera che hanno applaudito al termine delle consultazioni.Ora il disegno di legge passerà all'esame del Senato e, se dovesse essere approvato anche lì, verrà trasmesso al presidente Biden che sarà quindi chiamato ad apporvi la sua firma.Il presidente americano ha descritto il voto di venerdì come "un altro gigantesco passo avanti nella realizzazione del mio piano economico per creare posti di lavoro, ridurre i costi, rendere il nostro Paese più competitivo e dare ai lavoratori e alla classe media una possibilità di combattere".Il segretario stampa della Casa Bianca Jen Psaki ha anche affermato poco dopo il voto che il presidente Biden ha chiamato la presidente della Camera Nancy Pelosi per congratularsi con lei per aver portato avanti il progetto "Build Back Better".Il pacchetto di misure prevede una spesa pari a circa 1.750 miliardi di dollari per programmi di assistenza sociale e la lotta al cambiamento climatico, oltre insieme a sussidi per il congedo familiare e medico retribuito, l'espansione dell'Obamacare e l'accesso all'asilo nido universale per i bambini di tre e quattro anni.

