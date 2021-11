https://it.sputniknews.com/20211120/tunisia-smantellata-cellula-terroristica-islamica-20-arresti--13829896.html

Tunisia, smantellata cellula terroristica islamica: 20 arresti

Tunisia, smantellata cellula terroristica islamica: 20 arresti

Il gruppo estremista preparava attentati contro le principali istituzioni del governatorato di Jendouba. 20.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-20T10:27+0100

2021-11-20T10:27+0100

2021-11-20T10:27+0100

tunisia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/12/10019377_0:135:2599:1597_1920x0_80_0_0_82c4c32141adf51f0354e8d7a14d139a.jpg

Una cellula terroristica composta da 20 terroristi di matrice islamica è stata smantellata nel governatorato di Jendouba, nella Tunisia nordoccidentale. A renderlo noto è stato il ministero dell'Interno di Tunisi in un comunicato.Nella nota si precisa inoltre che il sodalizio criminale aveva dato il via al processo di individuazione di alcune istituzioni vitali nella regione e stava monitorando i movimenti delle relative unità di sicurezza, in vista di un possibile attacco.Nei confronti dei 20 arrestati la Procura della Repubblica ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere in attesa dell'esito delle indagini.

tunisia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tunisia