Tetto ai contanti, Zabeo (Cgia): "L'unica vera misura contro l'evasione è il taglio delle tasse"

Tetto ai contanti, Zabeo (Cgia): “L’unica vera misura contro l’evasione è il taglio delle tasse”

Secondo il coordinatore dell'Ufficio studi la misura che entrerà in vigore da gennaio avrà l'effetto di promuovere i pagamenti elettronici, ma non sarà... 20.11.2021

Da gennaio 2022 il massimale dei pagamenti in contanti scende da 2.000 a 1.000 euro. Una misura che ha l’obiettivo di scoraggiare l’evasione fiscale, nelle intenzioni del governo, promuovendo forme di pagamento tracciabili. Per il coordinatore dell’Ufficio studi della Cgia di Mestre Paolo Zabeo, che ha parlato a Sputnik Italia, però, l’unico vero metodo per abbassare l’evasione fiscale è tagliare le tasse, come dimostrano i bonus per l’edilizia.- È una misura che davvero disincentiva l'evasione?- Noi crediamo che l'unica misura in grado di ridurre il livello di evasione fiscale sia quella di abbassare le tasse e di rendere il nostro fisco più semplice, più trasparente e a misura di contribuente.- Il tetto dei contanti a 1.000 euro può danneggiare commercianti, artigiani e in generale il commercio?- In linea di massima no. Credo che gli unici che potrebbero avere dei problemi siano gli operatori del lusso, come gioiellieri, orafi e orologiai di marche importanti.- Quale potrà essere l'impatto della misura?- Chi lavora e commercia completamente in nero non ha alcun problema. Per loro non cambia nulla. È evidente che si vuole spingere i consumatori a utilizzare i pagamenti elettronici, agevolando il sistema bancario.- Per contrastare l'evasione quali sono le proposte della Cgia di Mestre?- L'esperienza ci insegna che se si abbassano le tasse il gettito aumenta. Ancorché siano eccessivamente generosi, i bonus messi in campo in edilizia ne sono la testimonianza. Quando riduci il peso delle tasse le imprese e le famiglie investono e nel caso specifico stanno rilanciando un settore, quello dell'edilizia, che è tra i più importanti del Paese.

