Stangata sulle tredicesime, Cgia: “L’Erario ci strappa 11,8 miliardi”

20.11.2021

L’arrivo di dicembre corrisponde, per 16 milioni di pensionati e 17,8 milioni di lavoratori dipendenti, all’arrivo della tredicesima. Mensilità attesa sia per concludere i regali natalizi, ormai già iniziati con il Black Friday, sia per pagare tasse, il saldo Imu-Tasi e bollette.Ma quest’anno, stima la Cgia di Mestre, le tredicesime subiranno una stangata a causa dell’Irpef: su 45,7 miliardi di euro, 11,8 finiranno nelle casse dell’Erario, mentre nelle tasche degli italiani rimarranno 33,9 miliardi netti.Quello che rimarrà al netto delle spese, verrà impiegato per i regali natalizi, anche in funzione dell’andamento della pandemia.Niente a che vedere, tuttavia, con quanto spendevamo prima della crisi 2008-2009, quando per i regali natalizi gli italiani, a dicembre, facevano acquisti per quasi 20 miliardi di euro.Sotto l’Albero tecnologia, giocattoli e beni alimentariSecondo le previsioni della Cgia, tendenzialmente, anche quest’anno, i generi alimentari dovrebbero confermarsi la tipologia di regalo natalizio più diffusa.Seguono giocattoli, prodotti tecnologici, libri, abbigliamento/scarpe e articoli per la cura della persona.In aumento, invece, gli abbonamenti a piattaforme streaming e buoni regalo per acquistare online.La proposta della Cgia: tagliare l’Irpef, non l’IrapIn vista della decisione che dovrà prendere il Parlamento, in merito a quale imposta destinare il taglio da otto miliardi di euro, così come previsto dal disegno di legge di Bilancio per il 2022, l’Ufficio studi della Cgia non ha dubbi: la riduzione deve interessare l’Irpef e non l’Irap.Destinare il taglio solo all’Irap, invece, “premierebbe le grandi imprese, visto che negli ultimi anni alle piccole e alle micro aziende il peso dell’imposta regionale sulle attività produttive è stato alleggerito significativamente”.

