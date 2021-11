https://it.sputniknews.com/20211120/slitta-la-legge-sulleutanasia-la-sinistra-a-lavoro-per-evitare-un-bis-del-ddl-zan-13829737.html

Slitta la legge sull’eutanasia, la sinistra a lavoro per evitare un bis del ddl Zan

Slitta la legge sull’eutanasia, la sinistra a lavoro per evitare un bis del ddl Zan

Cappato conta sul referendum per la legalizzazione per spingere sul Parlamento. Presentati quasi 400 emendamenti soprattutto dal centrodestra. Il testo in Aula... 20.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-20T09:33+0100

2021-11-20T09:33+0100

2021-11-20T09:33+0100

eutanasia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/793/85/7938530_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_74a270d10bfc9d3e5a09aa49b99c9d51.jpg

L’ostruzionismo della Lega e di Fratelli d’Italia sulla legge sull’eutanasia è già iniziato e per evitare il muro contro muro e una nuova bocciatura sul modello del ddl Zan, sinistra e M5S hanno chiesto il rinvio di una settimana per l’approdo alla Camera.Il testo, quindi, sarà in Aula non più il 22 novembre ma al massimo il 29. Nel frattempo si lavorerà in Commissione Giustizia e in quella Affari sociali per trovare compromessi e convergenze.L’attivista conta sull’approvazione della legge in Parlamento, ma ancor di più sul referendum che l’Associazione Coscioni ha promosso e che ha raccolto 1,24 milioni di firme. Cappato sottolinea che il testo che uscirà dal Parlamento dovrà contenere le specifiche per fare in modo che l’eutanasia non rientri nella fattispecie del reato: “La volontà libera e consapevole della persona; l’irreversibilità della malattia; la sofferenza insopportabile; essere tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale”.M5S e Pd cercano la mediazioneLa seduta delle commissioni della Camera che doveva svolgersi giovedì scorso è saltata ma è stata riconvocata per martedì.I relatori, Alfredo Bazoli (Pd) e Nicola Provenza (M5S), non hanno ancora presentato le riformulazioni di alcuni emendamenti ma si lavora senza sosta.La Lega, però, ha già messo in chiaro che non ci sono convergenze. Roberto Turri il capogruppo del Carroccio, ritiene improbabile, se non impossibile rispettare la data del 29 novembre.Nei lavori di commissione, al momento, su 398 emendamenti presentati ne sono stati accantonati un centinaio che toccano i punti più delicati come l’obiezione di coscienza e i criteri di accesso al suicidio assistito.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

eutanasia