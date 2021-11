https://it.sputniknews.com/20211120/scoperta-la-categoria-di-persone-con-un-sistema-umanitario-unico-contro-il-covid-19-13838674.html

Scoperta la categoria di persone con un sistema umanitario "unico" contro il COVID-19

Scoperta la categoria di persone con un sistema umanitario "unico" contro il COVID-19

Negli operatori sanitari che lavorano con i malati negli ospedali COVID è stato trovato un sistema immunitario particolare. Lo hanno annunciato gli scienziati... 20.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-20T23:24+0100

2021-11-20T23:24+0100

2021-11-20T23:24+0100

mondo

coronavirus

coronavirus nel mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/17/10310989_0:0:3036:1708_1920x0_80_0_0_1c080e07724b5de971ee49e8cb14dae3.jpg

La loro ricerca è stata pubblicata sulla rivista Nature.Gli specialisti hanno monitorato più di 750 operatori sanitari che erano in costante contatto con pazienti positivi al coronavirus. Nell'intero periodo di studio 58 persone non hanno ricevuto un solo risultato positivo al test COVID. Stando agli esami del sangue, avevano una caratteristica speciale in comune, che mancava al resto dei partecipanti: un'alta concentrazione di cellule T del sistema immunitario, che agiscono come cellule di memoria, sono in grado di riconoscere infezioni specifiche quando si introducono nell'organismo.Ad avviso dei ricercatori, questi specifici linfociti T specifici fermano il SARS-CoV-2, spegnendo il gruppo di proteine ​​virali denominato meccanismo di replicazione e trascrizione che aiuta il virus a riprodursi. E' emerso che le cellule T erano presenti nei campioni di sangue raccolti prima della pandemia: tra l'altro, potevano riconoscere anche coronavirus.Gli autori della ricerca ipotizzano che i linfociti da loro rilevati potessero comparire nell'organismo dopo il contagio da un coronavirus che provoca il raffreddore, ma al momento non ci sono prove per confermare l'ipotesi.

https://it.sputniknews.com/20211118/rapporto-gimbe-aumenta-il-tasso-di-occupazione-in-area-medica-e-in-terapia-intensiva-13806941.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, coronavirus, coronavirus nel mondo