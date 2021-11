https://it.sputniknews.com/20211120/sassari-15enne-ruba-lauto-al-padre-e-si-mette-alla-guida-ubriaco-5-feriti-di-cui-uno-grave-13835080.html

Sassari, 15enne ruba l'auto al padre e si mette alla guida ubriaco: 5 feriti, di cui uno grave

Sassari, 15enne ruba l'auto al padre e si mette alla guida ubriaco: 5 feriti, di cui uno grave

Uno degli amici del giovane, dopo aver sbattuto violentemente la testa, si trova in coma. 20.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-20T15:09+0100

2021-11-20T15:09+0100

2021-11-20T15:09+0100

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/846/04/8460450_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_6fd82896b5b9b27993cc3e4551d7a8a7.jpg

Cinque minorenni sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto intorno alle 4 del mattino a Bono, in provincia di Sassari.Al volante della vettura un 15enne, risultato positivo all'alcol test, che aveva rubato l'auto del padre.Il giovane, stando alle prime ricostruzioni, aveva deciso di portare a fare un giro gli amici, nonostante non avesse l'età minima per guidare il veicolo.Uno dei passeggeri, un 14enne, ha sbattuto la testa ed è attualmente ricoverato in coma presso l'ospedale San Francesco di Nuoro.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia