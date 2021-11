https://it.sputniknews.com/20211120/salute-speranza-chiudere-la-stagione-dei-tagli-sulle-professioni-sanitarie-13838127.html

Salute, Speranza: "Chiudere la stagione dei tagli sulle professioni sanitarie"

Per il ministro la sanità non dovrà più essere trattata come un costo ma come una leva per migliorare la qualità della vita. Le professioni sanitarie saranno... 20.11.2021, Sputnik Italia

Il ministro della Salute, Roberto Speranza ha annunciato una nuova stagione di investimenti sulle professioni sanitarie al Congresso della Federazione nazionale Tsrm e Pstrp a Rimini. Ricordando il lavoro "incredibile e incessante" svolto dai professionisti della sanità durante la pandemia, Speranza ha parlato del futuro del sistema sanitario. In questo senso “le professioni sanitarie sono le professioni del futuro – ha aggiunto il ministro -. Il metodo che dobbiamo darci è quello della condivisione. Le istituzioni devono fare la propria parte e devono aprirsi, per questo abbiamo voluto il tavolo della Consulta delle professioni sanitarie. Abbiamo bisogno di un confronto costante. Questo è il momento di provare a cambiare. So di poter contare su di voi in questo momento senza precedenti per il Paese”.

