Furia no vax a Rotterdam: nelle proteste anti-lockdown fermate 51 persone

La polizia olandese ha fermato 51 persone a Rotterdam, nel corso dei disordini scoppiati durante una manifestazione contro le misure restrittive del governo... 20.11.2021, Sputnik Italia

Le forze dell'ordine hanno riferito di aver fermato 51 persone durante i disordini che hanno avuto luogo venerdì.Dal post si apprende anche che i manifestanti sono giunti alla manifestazione da diverse parti del Paese.Venerdì, a Rotterdam, si sono svolte proteste contro le nuove misure restrittive per contenere la diffusione del COVID-19, che hanno portato a disordini e violenti scontri con la polizia. Secondo quanto riferito dai media locali, sette persone sono rimaste ferite a causa dei colpi di avvertimento sparati dalla polizia durante la dispersione dei manifestanti.La settimana scorsa, il primo ministro ad interim dei Paesi Bassi, Mark Rutte, ha annunciato l'introduzione di una serie di misure restrittive per fronteggiare la diffusione del coronavirus, che resteranno in vigore fino al 4 dicembre.Nei Paesi Bassi, al momento, negozi e supermercati che vendono beni di prima necessità, farmacie, ristoranti, caffè e bar chiudono alle 20:00. Altre attività, così come i saloni di parrucchieri e di bellezza, sono aperti fino alle 18:00. Gli eventi sportivi si svolgono a porte chiuse. Allo stesso tempo, le restrizioni non si applicano a sale concerti, cinema e teatri. Inoltre, è tornata in vigore la regola del distanziamento sociale di 1,5 metri e, laddove possibile, si lavora da remoto.

