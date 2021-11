https://it.sputniknews.com/20211120/rotterdam-proteste-contro-possibili-restrizioni-covid-per-i-no-vax-almeno-7-feriti-13829294.html

Rotterdam, proteste contro possibili restrizioni Covid per i no vax: almeno 7 feriti

Rotterdam, proteste contro possibili restrizioni Covid per i no vax: almeno 7 feriti

Le autorità locali hanno riferito che le forze di polizia sono state costrette a sparare alcuni colpi di avvertimento a causa del comportamento violento di una... 20.11.2021, Sputnik Italia

Almeno sette persone, tra cui anche degli agenti di polizia, sono rimaste ferite negli scontri tra polizia e manifestanti avvenuti a Rotterdam, in Olanda, sullo sfondo delle proteste in corso contro le restrizioni legate al coronavirus.La polizia ha reso noto di aver effettuato "decine di arresti" tra i riottosi che si erano radunati per manifestare contro le misure anti-contagio.“Ora sono stati effettuati decine di arresti, si prevede che ne seguiranno altri. Circa sette persone sono rimaste ferite, anche da parte della polizia”, ha affermato un comunicato della polizia.In precedenza, i media olandesi avevano riferito che le forze dell'ordine avevano fatto ricorso a colpi di avvertimento e cannoni ad acqua durante le proteste a Rotterdam.I manifestanti, da parte loro, hanno dato alle fiamme diversi veicoli della polizia e hanno interdetto l'accesso alla principale stazione ferroviaria della città.Secondo il sindaco di Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, le proteste si sarebbero trasformate in “un'orgia di violenza” con la la polizia che "ha sentito il bisogno alla fine di estrarre le armi per difendersi".Le rivolte sono scoppiate nel corso di una manifestazione contro le intenzioni del governo di imporre restrizioni legate al coronavirus alle persone non vaccinate.Il governo ha preso in considerazione l'introduzione di una legge che consentirebbe alle aziende di limitare il sistema di pass per il coronavirus alle persone che sono completamente vaccinate o sono guarite dalla malattia. Questa misura escluderebbe le persone che risultano negative al virus in seguito a tampone.

