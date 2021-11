https://it.sputniknews.com/20211120/report-iss-covid-fra-bambini-e-adolescenti-800-mila-contagi-34-morti-13836449.html

Report Iss, Covid fra bambini e adolescenti: 800 mila contagi, 34 morti

I numeri dell'Iss sull'impatto del Covid fra i minori di 19 anni: più della metà dei decessi riguarda bambini di età inferiore a 11 anni, che non rientrano... 20.11.2021, Sputnik Italia

coronavirus in italia

L'Istituto superiore di Sanità ha reso noti i numeri relativi all'impatto del Covid-19 sulla popolazione di età inferiore a 19 anni nel rapporto esteso di sorveglianza, che completa il monitoraggio settimanale.Dall'inizio della pandemia fino al 17 novembre ci sono stati 808.228 contagi e 34 decessi nella popolazione 0-19 anni. I ricoveri tra bambini e adolescenti sono stati in tutto 8.557, di cui 251 in terapia intensiva.L'ultimo rapporto settimanale sull'andamento della pandemia in Italia evidenza, inoltre, che dal primo al 14 novembre "in questa popolazione sono stati segnalati 22.202 nuovi casi, di cui 143 ospedalizzati e 5 ricoverati in terapia intensiva".I casi di contagio, ricoveri e morti sono così distribuiti per fascia d'età:

coronavirus in italia