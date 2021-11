https://it.sputniknews.com/20211120/quirinale-la-russa-sosterremo-berlusconi-ma-centrodestra-deve-muoversi-unito-13831647.html

Quirinale, La Russa: "Sosterremo Berlusconi, ma centrodestra deve muoversi unito"

Quirinale, La Russa: "Sosterremo Berlusconi, ma centrodestra deve muoversi unito"

Il numero 2 di FdI garantisce l'unità del centrodestra per la corsa al Colle, ma avverte FI: "bisogna anche non muoversi in modo incauto, diciamo". 20.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-20T13:06+0100

2021-11-20T13:06+0100

2021-11-20T13:53+0100

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/795/42/7954241_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_c7921b1d4ecb7d6667f90b2b3eea665d.jpg

"Sosterremo senza riserve Berlusconi se deciderà di correre per il Quirinale". Lo ha detto il numero due di Fratelli d'Italia, Ignazio La Russa, in un'intervista al Corriere della Sera.La situazione nel centrodestraNon tira una bella aria nel centrodestra, le frizioni sul Colle vengono liquidate come "fraintendimenti". La Russa non perde l'occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa, sottolineando la necessità di tenere unita la coalizione."Meglio un fraintendimento oggi che altri più gravi domani", afferma in merito allo screzio tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi sulla candidatura al Colle. E su Forza Italia aggiunge: "Diciamo che trattare da soli con il Pd non è il miglior viatico per muoversi da coalizione. Se si vuole un sostegno unitario ad una candidatura, per ottenerlo bisogna agire insieme, non ciascuno per conto proprio".

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia