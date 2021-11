https://it.sputniknews.com/20211120/orlando-nei-prossimi-anni-sara-centrale-il-business-della-raccolta-dati-13839406.html

Voglioni sapere tutto di noi: il ministro Orlando avverte, "il business del futuro è la raccolta dati"

Voglioni sapere tutto di noi: il ministro Orlando avverte, "il business del futuro è la raccolta dati"

Le piattaforme dedicate saranno uno strumento fondamentale, secondo il ministro del Lavoro sottolineando che mancano player per la digitalizzazione a livello... 20.11.2021

Voglioni sapere tutto di noi: il ministro Orlando avverte, "il business del futuro è la raccolta dati"

Digitalizzazione, banche dati, interattività e piattaforme che dialogano tra loro. Saranno elementi cruciali in futuro e fanno parte della transizione digitale, spina dorsale del Pnrr.Intervenendo a un dibattito con Pierluigi Bersani, Orlando ha aggiunto che “sulla digitalizzazione mancano player a livello europeo, con il Pnrr rischiamo di fare un enorme investimento a livello europeo per lavoro di qualità però in altri continenti".Il Cloud Italia, lavori in corsoProseguono intanto le operazioni per la selezione di un operatore o di una cordata di operatori per la realizzazione del Cloud Nazionale, il cosiddetto Cloud Italia, l’infrastruttura digitale che entro il 2025 raccoglierà il 75% dell’intera mole di dati della Pubblica amministrazione italiana.Per la gara, al momento, sono in corsa tre cordate: Tim con Cassa depositi e prestiti, Sogei e Leonardo, poi l’accoppiata Almaviva-Aruba e Fastweb con Engineering Ingegneria Informatica spa.Anche la cordata Engineering-Fastweb ha specificato che, in caso di aggiudicazione, sarà costituita una newco, a cui farebbe capo la realizzazione e gestione del Polo Strategico Nazionale secondo un modello di Partenariato Pubblico Privato ma senza precisare le percentuali di partecipazione.Infine, la cordata Almaviva-Aruba ha solo parlato di un Partenariato Pubblico Privato, senza elaborare oltre sulla struttura dell’operazione.L’obiettivo del Polo Strategico Nazionale è di ospitare i dati e i servizi critici e strategici di tutte le amministrazioni centrali (circa 200), delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) e delle principali amministrazioni locali (Regioni, città metropolitane, comuni con più di 250 mila abitanti).

Rachele Samo

