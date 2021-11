https://it.sputniknews.com/20211120/nomine-rai-giuseppe-conte-chiede-un-faccia-a-faccia-con-mario-draghi-13831396.html

Nomine Rai, Giuseppe Conte chiede un faccia a faccia con Mario Draghi

Dopo aver annunciato l'addio dei grillini alle trasmissioni Rai, il leader del M5S cerca il confronto con il premier. 20.11.2021, Sputnik Italia

Nomine Rai, Giuseppe Conte ritiene che un incontro con Mario Draghi "per affrontare questo e altri temi dell'agenda politica è senz'altro opportuno". Così il leader dei 5S in un'intervista al Fatto Quotidiano, in cui sottolinea: "Su Rai io e Grillo d'accordo".Conte specifica di non voler entrare nel merito dei singoli "la cui professionalità è riconosciuta e indiscussa", ma vuole dei chiarimenti sui criteri utilizzati per la scelta dei nomi.Alla domanda sulla possibilità di elezioni anticipate, Conte risponde: "L'ho chiarito più volte e lo ribadisco: il Movimento non ha nessuna tentazione di andare al voto anticipato ma di contribuire a mettere in sicurezza il Paese e ad attuare il Pnrr".Le nomine Rai e l'ira di ConteNei giorni scorsi, dopo una lunga trattativa al photofinish, è stato trovato l'accordo sui nomi proposti dall'ad Carlo Fuortes: Monica Maggioni al Tg1, Gennaro Sangiuliano stabile al Tg2 e Simona Sala al Tg3.La mancata assegnazione della poltrona del Tg1 al grillino Giuseppe Carboni ha fatto infuriare il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, che, dopo una delicata riunione con i suoi, ha annunciato che i membri del Movimento non parteciperanno alle trasmissioni della Rai.

