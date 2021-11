https://it.sputniknews.com/20211120/manovra-sbarra-questo-e-il-tempo-di-una-grande-intesa-nazionale-13833789.html

Manovra, Sbarra: "Questo è il tempo di una grande intesa nazionale"

Per il segretario generale della Cisl, è necessario superare il dualismo geografico, territoriale e sociale tra Nord e Sud, sostenere governance partecipata... 20.11.2021, Sputnik Italia

"Questo è il tempo di costruire una grande intesa nazionale". Ne è convinto il segretario generale della Cisl Luigi Sbarra, che, intervenendo alla manifestazione unitaria sulla Legge di stabilità di Mestre (Venezia), ha evocato "una grande alleanza tra la politica e le istituzioni e i corpi intermedi per sostenere il processo di ricostruzione e di ripartenza".Sbarra vede adesso tutte le condizioni per un "grande patto" che consenta al Paese di guardare alla prospettiva futura, di "costruire solide certezze per le giovani generazioni"."C'è un tema di riforme, da quella fiscale al tema della previdenza - spiega - al tema della concorrenza, alle riforme del lavoro, ammortizzatori sociali e politiche attive, un grande piano nazionale per la formazione, la crescita delle competenze".Una manovra luci e ombreSbarra ritiene importante la disponibilità del governo ad aprire due tavoli su fisco e pensioni, ma ricorda che il sindacato ha indicato "le luci ma anche le ombre di questa Legge di Stabilità", che deve essere rafforzata "sotto il profilo sociale", con un miglioramento di "risorse e stanziamenti per fare del lavoro, del contrasto alla precarietà, del rilancio degli investimenti, gli aspetti più qualificanti di questa legge, che nasce senza un dialogo e un confronto".Cisl chiede che gli otto miliardi della legge di stabilità vadano interamente a ridurre la tassazione fiscale sui redditi da lavoro dipendente e da pensione. Sulla previdenza ricorda che a dicembre partirà il confronto sulla Legge Fornero.Infine, sull'evasione fiscale precisa che bisogna alzare "l'azione di contrasto" e prepararci ad affrontare la "fase di riforma organica e strutturale del fisco nel nostro paese. Questa mobilitazione che abbiamo messo in campo è costruttiva, è responsabile, serve a migliorare l'impostazione politica economica del Governo".

