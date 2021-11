Magrini (Aifa): “L’obbligo vaccinale non serve, il green pass ci protegge”

https://it.sputniknews.com/20211120/magrini-aifa-lobbligo-vaccinale-non-serve-il-green-pass-ci-protegge-13830720.html

Il direttore dell’Agenzia italiana del farmaco auspica che i vaccini anti-Covid per i bambini siano disponibili prima di Natale. Per gli antivirali bisognerà... 20.11.2021, Sputnik Italia

Creare fiducia attorno ai vaccini, spiegarne i benefici, puntare sulle immunizzazioni, ma senza obbligo, e sul green pass. Per Nicola Magrini, direttore dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), “a parte chi crede che ci sia dentro un microchip, gli italiani si rendono conto del ruolo che stanno giocando” i sieri contro il coronavirus, “è grazie a loro se gradualmente stiamo uscendo dalla pandemia”, dice a Repubblica.Vaccinare i bambini per proteggerliMagrini auspica che l’ok dell’Ema sulla somministrazione dei sieri anti-Covid per la fascia 5-11 anni, arrivi a breve che le dosi siano disponibili prima di Natale.Il direttore dell’Aifa sottolinea che il Covid-19 “può essere una malattia molto più impegnativa rispetto a una semplice vaccinazione” anche per i più piccoli.“I vaccini per i bambini avranno una formulazione in fiale diverse rispetto a quelle degli adulti. Ci auguriamo che siano disponibili prima di Natale”.Antivirali per chi sarà più a rischioIntanto si attende il via libera dell’Agenzia europea del farmaco anche per le due pillole antivirali di Merck e Pfizer.Si tratta di farmaci che saranno disponibili in quantità limitate, qualche migliaio all’inizio del 2022, e saranno somministrati a “tutti i contagiati che hanno fattori di rischio e potrebbero progredire verso una malattia grave”.

