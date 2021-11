https://it.sputniknews.com/20211120/la-troposfera-e-in-espansione-gli-aerei-dovranno-volare-piu-in-alto-in-futuro-13814337.html

La troposfera è in espansione, gli aerei dovranno volare più in alto in futuro

Gli scienziati del Centro nazionale per gli studi atmosferici degli Stati Uniti hanno stabilito che lo strato inferiore dell'atmosfera, la troposfera, si è... 20.11.2021, Sputnik Italia

cambiamenti climatici

I ricercatori hanno pubblicato il loro lavoro sulla rivista accademica Science Advances.Nel corso della ricerca, sono stati analizzati i dati dei palloni sonda e delle misurazioni satellitari specializzate, raccolti nei decenni precedenti, con l'obiettivo di calcolare i cambiamenti nelle dimensioni della tropopausa, lo strato dell'atmosfera che separa la troposfera dalla stratosfera.Le dimensioni della tropopausa cambiano a seconda della stagione, tuttavia, con l'aumento della temperatura mondiale, dovuta alle emissioni di anidride carbonica, nell'atmosfera rimane più calore e la troposfera si espande.L'espansione della tropopausa era stata già provata da ricerche scientifiche in passato ed era dovuta non solo al cambiamento climatico, ma anche al raffreddamento stratosferico, indotto da gas che riducono lo strato di ozono.Stando ai dati dei palloni sonda, il livello della tropopausa si è alzato sempre più a partire dal 1980, di circa 58-59 metri ogni decennio.Al momento, non è chiaro quali saranno gli effetti dell'espansione della troposfera sul clima, però gli scienziati sono sicuri che, alla luce di tale fenomeno, gli aerei dovranno volare più alto per evitare le turbolenze.

