La NASA pensa a costruire centrale nucleare sulla Luna

La NASA insieme all'Idaho National Laboratory ha annunciato la raccolta di idee per la costruzione di un impianto nucleare sulla Luna che permetterebbe di... 20.11.2021, Sputnik Italia

Secondo quanto riportato dall'agenzia Associated Press, le energie ricavate in questo modo servirebbero per le missioni sul satellite della Terra e una centrale di questo tipo potrebbe essere costruita entro il 2029.Il capo del progetto nel laboratorio Sebastian Corbisiero ha dichiarato che creare un sistema di generazione di energia affidabile e potente sulla Luna sarebbe un passo fondamentale nell'esplorazione dello spazio.La presenza stabile sulla Luna permetterà di pensare ai passi avanti con come prossimo obiettivo Marte. La NASA sostiene che l'energia da fusione e fissione potrebbe garantire la fornitura di energia sostenuta e abbondante, indipendentemente dalle condizioni ambientali sulla Luna o su Marte.Si prevede che il reattore verrà creato sulla Terra e poi trasportato sulla Luna. Il sistema comporterà un nocciolo di reattore alimentato ad uranio, un sistema che converte il calore in elettricità, un sistema di controllo del riscaldamento e un sistema di distribuzione. Il reattore dovrà avere la possibilità di essere acceso e spento senza sforzi umani, operare a bordo del lander lunare ed essere in grado di essere trasportato. Per quanto riguarda quest'ultimo requisito, il reattore dovrebbe rientrare nei parametri di un cilindro alto quattro metri e del diametro di sei metri.

