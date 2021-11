https://it.sputniknews.com/20211120/in-diretta-roma-no-pass-in-piazza-un-migliaio-al-circo-massimo-13837094.html

In Diretta, Roma: no-pass in piazza, un migliaio al Circo Massimo

Sabato 20 novembre, i manifestanti scendono di nuovo in piazza a Roma per manifestare il loro dissenso contro l'obbligo vaccinale. 20.11.2021, Sputnik Italia

I no-pass hanno dichiarato la loro intenzione di "abolire il Green pass, fermare il governo". Cinque governatori italiani si sono espressi a sostegno dell'imposizione di un lockdown per i non vaccinati simile a quello in vigore in Austria da lunedì 15 ottobre.

