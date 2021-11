https://it.sputniknews.com/20211120/covid-italia-la-quarta-ondata-avanza-ma-la-linea-del-governo-non-cambia-nessuna-stretta--13830026.html

Covid Italia, la quarta ondata avanza ma la linea del governo non cambia: nessuna stretta

In aumento contagi e ricoveri ma la situazione epidemica del Paese non desta particolare allarme. Si attende il parere del Cts su modifiche alla durata del... 20.11.2021, Sputnik Italia

La quarta ondata di Covid-19 flagella l'Europa e molti Paesi corrono ai ripari per arginare i contagi. La Germania introduce l'obbligo di Green pass, l'Austria annuncia la vaccinazione obbligatoria e va in lockdown generale. Anche in Italia c'è un tendenziale peggioramento, ma nessuna nuova stretta. Almeno per il momento. La quarta ondata in ItaliaDa due giorni consecutivi i contagi giornalieri superano quota 10 mila, mentre ieri il tasso di positività ha raggiunto la soglia del 2%. Nell'ultimo bollettino il ministero della Salute segnala 10.544 nuovi casi e 48 decessi, con un aumento di oltre 4.600 attuali positivi. A differenza di altri Paesi europei, questa volta la sanità italiana resiste alla quarta ondata di contagi. Il monitoraggio settimanale dell'Iss mostra un livello di occupazione dei reparti ospedalieri in aumento ma ancora lontano dalla soglia d'allarme, con il 5,3% di posti occupati in terapia intensiva e il 7,1% in area medica. Verso nuove misureLa situazione sembra essere sotto controllo, ma in vista del Natale non è esclusa una nuova stretta. Al momento non cambia la linea del governo, nonostante il pressing delle regioni, ma il Cts sta prendendo in considerazione nuove misure per frenare la quarta ondata: Obbligo vaccinaleA puntare sulla vaccinazione obbligatoria, dopo la svolta austriaca, è il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi. Al momento, però, questa ipotesi sembra essere la più remota e l'obbligo è preso in considerazione solo per determinate categorie più esposte a rischio contagi, come ha già sottolineato il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa. Lockdown per non vaccinatiEventuali nuove restrizioni non dovrebbero pesare su chi ha responsabilmente scelto di vaccinarsi. Su questo principio converge trasversalmente tutta la politica, che sembra abbracciare l'idea di un lockdown per soli non vaccinati, sostenuto dalle regioni. Sebbene il provvedimento abbia dimostrato dei limiti di applicazione in Austria, non è escluso che venga adottato in zona arancione o rossa. Il percorso resta ancora da valutare. Linea dura in SiciliaL'aumento dei contagi in vista del Natale preoccupa le Regioni. La Sicilia corre ai ripari e impone nuove misure anticovid, con un'ordinanza del presidente Nello Musumeci. Il nuovo pacchetto di restrizioni, che resterà in vigore fino al 31 dicembre, prevede anche il ritorno dell'obbligo di mascherina nei luoghi affollati.Obbligo di tampone, poi per coloro che arriveranno in Regione in provenienza o che abbiano transitato nei 14 giorni precedenti da Germania e Regno Unito, Paesi che vanno ad aggiungersi ad una lista che comprende già Usa, Malta, Portogallo, Spagna, Francia, Grecia e Paesi Bassi.

