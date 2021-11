Covid in Europa, l'allarme dell'Oms: altri 500 mila morti entro la primavera senza una stretta

https://it.sputniknews.com/20211120/covid-in-europa-lallarme-delloms-altri-500-mila-morti-entro-la-primavera-senza-una-stretta-13838943.html

La preoccupazione dell'Oms per la diffusione del Covid-19 in Europa, mentre il Vecchio Continente è nella morsa di una nuova ondata di contagi. 20.11.2021, Sputnik Italia

L'Europa rischia altri 500 mila morti di Covid-19 entro marzo se non verranno adottate misure urgenti per arginare la nuova ondata di contagi.L'allarme arriva dal direttore dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) per l'Europa, Hans Kluge, che lancia un appello per l'aumento delle vaccinazioni, anche se, ha aggiunto, l'obbligo vaccinale deve essere un'opzione estrema.Kluge si dice molto preoccupato per il peggioramento della situazione epidemica nel Vecchio Continente, dovuto alla stagione invernale, alla scarsa copertura vaccinale della popolazione e alla maggiore trasmissibilità della variante Delta. "Il Covid-19 è diventato ancora una volta la prima causa di mortalità nella nostra regione", ha detto in una intervista alla Bbc, aggiungendo che "sappiamo cosa bisogna fare" per combattere la malattia. L'unico modo per evitare un alto numero di decessi è quello di vaccinarsi contro il coronavirus e rispettare le norme di distanziamento sociale. Anche ''un maggiore uso della mascherina potrebbe aiutare'', ha aggiunto.Il bilancio della pandemia di Covid-19 nel continente europeo è di oltre 55 milioni di casi e 1,6 milioni di morti, su un totale di 256.946.728 casi 5.144.680 decessi in tutto il mondo. Nella settimana dall'8 al 14 novembre 2021, l'Europa ha registrato un aumento del 5% dei nuovi decessi, mentre le altre regioni hanno riportato trend stabili o in calo.

