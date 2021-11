https://it.sputniknews.com/20211120/covid-di-maio-dobbiamo-portare-le-persone-che-non-lo-hanno-fatto-a-vaccinarsi-13836912.html

Covid, Di Maio tranquilizza tutti: niente chiusure a Natale grazie al green pass

Covid, Di Maio tranquilizza tutti: niente chiusure a Natale grazie al green pass

Il ministro degli Esteri ha parlato della situazione pandemica in Italia e delle misure per scongiurare nuove chiusure nel periodo natalizio.

coronavirus in italia

Covid, Di Maio tranquilizza tutti: niente chiusure a Natale grazie al green pass

Il governo farà di tutto per avere un Natale libero. Lo ha garantito il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, al Festival delle Religioni di Firenze. Di Maio ha poi ricordato che l'alternativa ai vaccini e Green pass è il lockdown. La situazione epidemica in Italia Nell'ultimo mese, il 64% dei ricoveri in terapia intensiva e il 45,3% dei decessi sono avvenuti tra chi non ha ricevuto il vaccino anti-Covid. È quanto emerge dal rapporto esteso di sorveglianza dell'Istituto superiore di sanità (Iss), che completa il monitoraggio settimanale.Secondo quanto rilevato dall'Iss, nei 30 giorni che vanno dall'8 ottobre al 7 novembre 2021, nelle terapie intensive sono state ricoverate 424 persone non vaccinate, su un totale di circa 8 milioni di non immunizzati e 177 vaccinati completi da meno di 6 mesi su 39 milioni.

coronavirus in italia