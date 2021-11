https://it.sputniknews.com/20211120/covid-contagi-record-in-repubblica-ceca-e-slovacchia-il-70-dei-malati-non-e-vaccinato-13837200.html

Covid, contagi record in Repubblica Ceca e Slovacchia: il 70% dei malati non è vaccinato

Covid, contagi record in Repubblica Ceca e Slovacchia: il 70% dei malati non è vaccinato

Entrambi i Paesi dell'Europa orientale hanno fatto segnare una crescita record dei casi di coronavirus. 20.11.2021, Sputnik Italia

I ministeri della salute della Repubblica Ceca e della Slovacchia hanno riportato oggi il maggior numero di nuovi casi di Covid-19 giornalieri dall'inizio della pandemia.Oltre il 70% dei cittadini cechi, pari a 6,24 milioni di persone su un totale di 10 milioni di cittadini, è vaccinato.Da lunedì il governo ceco inasprirà le restrizioni anticontagio, soprattutto per quanto riguarda i non immunizzati e coloro che non hanno mai contratto il virus.Questi soggetti non avranno accesso ai negozi, ad eccezione di generi alimentari e farmacie, a ristoranti e caffè ed eventi culturali.In Slovacchia, meno del 50% dei 5 milioni di abitanti è stato completamente immunizzato contro il Covid-19, per un totale di 2,43 milioni di persone. Da lunedì, la Slovacchia attuerà un lockdown per i non vaccinati e per coloro che non sono guariti recentemente dal virus. Anche in questo caso, i cittadini non potranno accedere a ristoranti, caffè, negozi, ad eccezione dei beni di prima necessità, a luoghi di cultura, di sport e ad altri eventi pubblici.

mondo, repubblica ceca, slovacchia