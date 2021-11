https://it.sputniknews.com/20211120/covid-a-natale-pregliasco-le-feste-saranno-un-periodo-difficile-ridimensionare-i-cenoni--13837964.html

Covid a Natale, rischio 30mila casi al giorno. Il virologo Pregliasco: "ridimensionare i cenoni"

Covid a Natale, rischio 30mila casi al giorno. Il virologo Pregliasco: "ridimensionare i cenoni"

Secondo alcuni modelli matematici a fine dicembre potrebbero esserci sino a 30 mila contagi giornalieri, avverte il virologo: "vaccinarsi e andare avanti con... 20.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-20T19:05+0100

2021-11-20T19:05+0100

2021-11-20T19:05+0100

coronavirus in italia

natale

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Covid a Natale, rischio 30mila casi al giorno. Il virologo Pregliasco: "ridimensionare i cenoni"

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/822/98/8229821_0:394:2941:2048_1920x0_80_0_0_44f26bf8cf96c1c9eb793395faaf6991.jpg

Ridimensionare i cenoni e fare attenzione alle visite parenti, soprattutto se fragili e a rischio.In vista del Natale, il direttore Sanitario dell’IRCCS di Milano, Fabrizio Pregliasco, suggerisce prudenza: Il periodo natalizio preoccupa alla luce della quarta ondata che sta travolgendo molti Paesi europei, come per la riduzione nel tempo della protezione del vaccino anti-Covid. L’ideale, spiega, è andare avanti con i vaccini e le terze dosi, ma la campagna vaccinale va a rilento. Per Pregliasco è importante avere buonsenso e "pianificare i contatti" in vista del Natale. Nonostante i numeri siano confortanti, anche le festività natalizie 2021 potrebbero essere minacciate dalla recrudescenza dei contagi che, secondo quanto riferisce il virologo, potrebbero arrivare sino a 30 mila casi al giorno a fine dicembre. "Speriamo che i dati rimangano confortanti - prosegue - specie sull’efficacia della vaccinazione, in modo da essere più sicuri sull’effetto dell’ospedalizzazione. Io credo che sarà necessario, da parte del Governo - conclude - studiare modalità che riducano il numero dei contatti e garantiscano maggiore sicurezza nei movimenti, nella speranza di non tornare indietro”.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia, natale