https://it.sputniknews.com/20211120/corea-del-nord-condanna-il-consiglio-per-i-diritti-umani-onu-per-i-suoi-standard-iniqui-13833104.html

Corea del Nord condanna il Consiglio per i diritti umani ONU per i suoi "standard iniqui"

Corea del Nord condanna il Consiglio per i diritti umani ONU per i suoi "standard iniqui"

Secondo Pyongyang, il Consiglio per i diritti umani sarebbe manovrato dall'Occidente ed, in particolare, dagli Stati Uniti d'America. 20.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-20T22:18+0100

2021-11-20T22:18+0100

2021-11-20T22:18+0100

mondo

corea del nord

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/610/66/6106691_0:57:2784:1623_1920x0_80_0_0_31340465f79e0dc7f9262ed1cfdda943.jpg

Il ministero degli Esteri nordcoreano ha criticato il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite per arbitrarietà e "attacchi" diretti solo nei confronti di determinati Paesi.Stando al comunicato, le risoluzioni del Consiglio per i diritti umani dell'Onu "sono rivolte a Paesi specifici", in un atteggiamento che contraddice le sue affermazioni di adesione ai principi di "giustizia e uguaglianza".Il ministero degli Esteri nordcoreano ha osservato che i relatori speciali sulla situazione dei diritti umani vengono selezionati senza discussione tra gli Stati membri e solo quei paesi i cui valori non coincidono con i criteri dell'Occidente sono oggetto di indagine.All'inizio di novembre, il Terzo Comitato dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato per la 17^ volta una risoluzione che condanna le violazioni dei diritti umani in Corea del Nord.L'ONU ha adottato una tale risoluzione ogni anno dal 2005. Per il terzo anno consecutivo la Corea del Sud non è tra i Paesi che hanno proposto la risoluzione, ma ha votato a favore della sua adozione.

https://it.sputniknews.com/20211024/corea-del-nord-usa-aprono-al-dialogo-senza-precondizioni-13442627.html

corea del nord

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, corea del nord