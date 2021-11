https://it.sputniknews.com/20211120/brunetta-serve-un-green-pass-rafforzato-no-a-nuovi-lockdown-per-colpa-dei-no-vax-13829574.html

Brunetta: "Serve un green pass rafforzato. No a nuovi lockdown per colpa dei no Vax"

Brunetta: “Serve un green pass rafforzato. No a nuovi lockdown per colpa dei no Vax”

20.11.2021

Bisogna agire con gradualità e seguire la scienza e i numeri. Sono questi i due punti principali del ragionamento del ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta che per fronteggiare la quarta ondata di contagi, su cui l’Italia ha “tra le situazioni migliori in Europa”, pensa a un green pass rafforzato per non penalizzare chi il vaccino lo ha fatto a differenza di chi si rifiuta.Parlando al Corriere della Sera, il ministro sottolinea poi che, data la strategia italiana che sta funzionando, si potrebbe pensare anche di superare lo stato di emergenza in scadenza il 31 dicembre: “Possiamo mantenere i poteri straordinari” con una struttura ad hoc “senza la cappa dell’emergenza. Stiamo tenendo la situazione sotto controllo”.Adesso per non richiudere, argomenta, bisogna rafforzare la strategia seguita che ha consentito un tasso “di crescita al 6,2% è il doppio della Germania, cosa mai successa”.Ristoranti e cinema off limits per i non vaccinati“Se ci saranno cambi di colore perché devono pagare tutti gli italiani vaccinati, per colpa dello zoccolo duro dei no vax, estrema minoranza, sempre più invisa?”, si domanda Brunetta.E oltre al super green pass, il governo ragiona sull’obbligo vaccinale e della terza dose, ma soltanto per alcune categorie: “Oltre al personale sanitario, vedrei bene l’obbligo della terza dose per chi lavora agli sportelli nella pubblica amministrazione”.

Rachele Samo

Rachele Samo

Rachele Samo

