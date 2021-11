https://it.sputniknews.com/20211120/bonaccini-vietare-piscine-e-teatri-ai-no-vax-lobbligo-vaccinale-non-servirebbe-13831515.html

Bonaccini: “Vietare piscine e teatri ai no-vax, l’obbligo vaccinale non servirebbe”

Sposa la linea della prudenza e della gradualità del governo Draghi, il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, che su La Stampa non chiede l’obbligo vaccinale, ma misure più restrittive per coloro che non vogliono vaccinarsi.Per questo è necessario rafforzare la campagna vaccinale con le terze dosi dopo sei mesi, “convincere a vaccinarsi chi ancora non l’ha fatto” e ricordare il rispetto delle regole, come l’uso della mascherina anche all’aperto in caso di assembramenti.Bonaccini avvalora la sua tesi, contro l’obbligo vaccinale, sottolineando che in Emilia-Romagna “quasi il 90% delle persone con più di 12 anni si è vaccinato” e anche la media nazionale, intorno all’85%, “è superiore a quella di gran parte dei Paesi europei: la stragrande maggioranza degli italiani continua a dimostrare grande senso di responsabilità, non penso sia necessario introdurre l’obbligo”.Contro chi protesta serve fermezzaBonaccini poi dedica un passaggio alle manifestazioni di dissenso al green pass e ai vaccini.E su possibili infiltrazioni terroristiche nei cortei, ricorda che ci sono inchieste e controlli in corso: “Non bisogna sottovalutare quanto sta accadendo né arretrare di un passo rispetto all’illegalità”.

