Apple, da febbraio il rientro in ufficio per i dipendenti in modalità ibrida

Si ripartirà con uno o due giorni alla settimana a febbraio, per poi passare a tre, a partire da marzo. 20.11.2021, Sputnik Italia

A partire dal 1° febbraio 2022, i dipendenti di Apple torneranno a lavorare in presenza, stando a quanto trapelato da una nota interna di Tim Cook.Nella nota, il dirigente di Apple illustra il piano per la normalità lavorativa post-pandemica all'interno di Apple.Il CEO ha specificato di aver voluto andare incontro alle richieste dei lavoratori, che in passato si erano lamentati delle decisioni della direzione dell'azienda.Ora l'ulteriore decisione di spostare in avanti di un altro mese il ritorno alla normalità lavorativa, che dovrebbe essere realtà a partire da febbraio.Le riaperture degli ufficiLa modalità di rientro in ufficio dei dipendenti sarà ad ogni modo ibrida, con una fase di test iniziale che sarà deputata a verificarne l'efficacia.Saranno invece fino a massimo quattro, e non due come annunciato in precedenza, le settimane che l'azienda concederà per il lavoro da remoto, proprio come richiesto dai dipendenti, che a lungo avevano chiesto più flessibilità e tempo da trascorrere in famiglia.Inoltre, i dipendenti lavoreranno in ufficio per uno o due giorni alla settimana a febbraio, per tre a partire da marzo, lunedì, martedì e giovedì, anche se per alcune mansioni speficihe potrà essere richiesta la presenza a tempo pieno.

