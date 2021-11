A Formello l'amichevole Vaticano-Rom, Papa Francesco: "l'integrazione è la via della convivenza pacifica"

"Cari amici Rom, so che in Croazia date vita a tante iniziative sportive di inclusione, per aiutare la reciproca conoscenza e amicizia. È un segno di speranza! Perché i grandi sogni dei bambini non possono infrangersi contro le nostre barriere. Tutti i bambini hanno il diritto di crescere insieme senza ostacoli e senza discriminazioni", afferma Francesco.