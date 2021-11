https://it.sputniknews.com/20211119/usa-copia-della-costituzione-venduta-allasta-per--43-milioni-e-record-13816044.html

Usa, copia della Costituzione venduta all'asta per $ 43 milioni: è record

Sconosciuta l'identità dell'acquirente che si è assicurato una rarissima copia della Costituzione americana. 19.11.2021, Sputnik Italia

Una rara copia della Costituzione americana è stata venduta all'asta da Sotheby's per 43 milioni di dollari.La cifra della transazione avvenuta presso la nota casa d'aste americana rappresenta un nuovo record per un documento storico.Questi è riuscito a superare la concorrenza di un gruppo di investitori di criptovalute chiamato ConstitutionDao.La copia venduta è della prima edizione della Costituzione degli Stati Uniti, adottata dai padri fondatori dell'America a Filadelfia nel 1787, ed era stata stimata per un valore di $ 15-20 milioni da Sotheby

