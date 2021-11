https://it.sputniknews.com/20211119/uomo-delle-pulizie-impiegato-in-casa-del-ministro-difesa-disraele-sospettato-di-spionaggio-per-iran-13814032.html

Uomo delle pulizie impiegato in casa del ministro Difesa d'Israele sospettato di spionaggio per Iran

L'uomo delle pulizie che lavorava nella casa del ministro della Difesa israeliano Benny Gantz è stato arrestato con l'accusa di spionaggio a favore dell'Iran... 19.11.2021, Sputnik Italia

In particolare, secondo l'ipotesi degli inquirenti, l'uomo delle pulizie avrebbe proposto di installare un programma dannoso sui computer di Gantz. Per dimostrare la serietà delle proprie intenzioni e delle sue possibilità il sospetto ha inviato le foto di diverse stanze dell'abitazione del ministro, oltre ad un'immagine del computer di Gantz.Shin Bet sottolinea che non sono stati inflitti danni ai segreti di stato, siccome Omri Goren non aveva l'accesso alle informazioni di importanza nazionale.Il pm del Distretto Centrale ha inviato l'atto d'accusa al Tribunale Distrettuale della città di Lod. Il ministro della Difesa era al corrente dell'inchiesta in corso. Nel contesto delle indagini, Shit Bet intende preparare una serie di misure per prevenire tali casi.

