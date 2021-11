https://it.sputniknews.com/20211119/ue-via-libera-dellantitrust-a-140-milioni-di-euro-per-imprese-italiane-colpite-da-crisi-covid-13824966.html

L'Ue sblocca 140 milioni di euro per le imprese italiane chiuse almeno 100 giorni nel 2020

Secondo Bruxelles, questa è una misura necessaria, adeguata e proporzionata. 19.11.2021, Sputnik Italia

Nel quadro temporaneo europeo sugli aiuti di Stato, l'Antitrust UE ha dato il disco verde ad uno schema italiano da 140 milioni di euro per le imprese più colpite dalla crisi Covid.Il sostegno pubblico assumerà la forma di sovvenzioni dirette ed è destinato alle imprese attive in quei settori più colpiti dalle restrizioni anti-contagio. Uno dei requisiti per ricevere gli aiuti è la chiusura per almeno 100 giorni tra il 1° gennaio e il 25 luglio 2021.Nella restante parte del bilancio, l'importo dell'aiuto per beneficiario varierà da 3mila a 12mila euro, a seconda del livello delle entrate nel 2019.Per la Commissione, la misura italiana è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. L'aiuto non supererà gli 1,8 milioni di euro per impresa e sarà concesso entro il 31 dicembre 2021. Bruxelles ha concluso che la misura è necessaria, adeguata e proporzionata.

