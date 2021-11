https://it.sputniknews.com/20211119/tutelare-il-peperoncino-di-calabria-piccante-salutare-afrodisiaco-e-ora-anche-igp-13827591.html

Tutelare il peperoncino di Calabria: piccante, salutare, afrodisiaco e ora anche IGP?

Tutelare il peperoncino di Calabria: piccante, salutare, afrodisiaco e ora anche IGP?

Un prodotto di qualità, dalle grandi proprietà nutritive e salutistiche, secondo la tradizione popolare anche afrodisiache, e tipico di un territorio, quello calabrese, che ha nell’agroalimentare uno dei suoi settori di punta.Si tratta del peperoncino di Calabria per cui è stato presentato ufficialmente al Ministero per le politiche agricole e forestali dal Consorzio dei produttori della regione il disciplinare per il riconoscimento IGP (Indicazione geografica protetta).Una decisione, sostenuta da Cia-Agricoltori Italiani, per proseguire nel contrasto alla concorrenza sleale proveniente dalla Cina.L’ottenimento del marchio IGP rappresenta il volano necessario per rafforzare tutto il ciclo produttivo e sviluppare una filiera di qualità, identitaria, sostenibile e redditizia.Un prodotto che ha anche un’accademia dedicata, l’Accademia del peperoncino di Diamante.IGP per lottare contro il dumping cineseLa Calabria realizza il 25% del prodotto italiano di peperoncino.La produzione italiana, pur di elevatissima qualità, non è attualmente in grado di soddisfare la domanda nazionale, secondo la Cia.“Il nostro Paese non copre più del 20% del suo fabbisogno (400 tonnellate, circa). Il prodotto cinese ha un prezzo di circa tre euro contro i 15 del costo medio italiano e ciò dipende dai maggiori costi di produzione del peperoncino nazionale, che viene rigorosamente selezionato, raccolto a mano e infine trasformato con l'impiego di tecniche d'avanguardia. L'analogo prodotto cinese è, invece, risultato di tecniche di raccolta e trasformazione molto grossolane".

