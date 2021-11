https://it.sputniknews.com/20211119/turisti-spaziali-a-bajkonur-e-la-prima-volta-in-12-anni-due-giapponesi-in-orbita-l8-dicembre-13821535.html

Turisti spaziali a Bajkonur, è la prima volta in 12 anni: due giapponesi in orbita l'8 dicembre

Il turista spaziale giapponese Yusaku Maezawa, il suo assistente Yozo Hirano e il cosmonauta russo Aleksandr Misurin, che li accompagnerà nel viaggio sulla... 19.11.2021, Sputnik Italia

L'ultimo volo della navicella Soyuz verso la ISS con un turista spaziale a bordo era stato effettuato nell'ottobre 2009.Dal 2001 al 2009, sono sette i turisti spaziali recatisi sulla ISS, il primo dei quali è stato Dennis Tito, imprenditore americano di origini italiane. In seguito, anche l'uomo d'affari sudafricano Mark Shuttleworth; il miliardario americano Gregory Olsen; l'ingegnere ed imprenditrice iraniana, naturalizzata statunitense, Anousheh Ansari; uno dei fondatori di Microsoft, l'ungherese naturalizzato americano Charles Simonyi; il milionario americano Richard Garriott e il proprietario del Cirque du Soleil, il canadese Guy Lalibertésulle hanno raggiunto la ISS a bordo delle navette Soyuz. Secondo i dati di diverse fonti, per il volo nello spazio i turisti pagano dai 20 ai 40 milioni di dollari. E da notare che Charles Simonyi ha fatto due viaggi verso la Stazione Spaziale Internazionale.Il lancio della navicella Soyuz MS-20, con l'ausilio del razzo vettore Soyuz-2.1a, dal cosmodromo di Bajkonur è fissato per l'8 dicembre. I membri dell'equipaggio saranno il cosmonauta russo Aleksandr Misurkin e i due turisti, che voleranno nello spazio per la prima volta: il miliardario giapponese Maezawa e il suo assistente Yozo Hirano, che rimarranno sulla ISS per 12 giorni e poi faranno rientro sulla Terra. L'equipaggio di riserva comprende il cosmonauta russo Aleksandr Skvortsov e il partecipante al volo spaziale giapponese Shun Ogiso.

