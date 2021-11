https://it.sputniknews.com/20211119/transazione-dellautomotive-litalia-rischia-60mila-disoccupati-appello-di-fim-e-cisl-al-governo-13826215.html

Transizione dell’automotive, l'Italia rischia 60mila posti di lavoro: appello FIM-CISL per un fondo di sostegno

Transizione dell’automotive, l'Italia rischia 60mila posti di lavoro: appello FIM-CISL per un fondo di sostegno

Per gli aiuti ai lavoratori e alle imprese. Nel settore sono a rischio 60mila posti di lavoro secondo il sindacato. Uliano e Boschini: “Non assisteremo in... 19.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-19T17:26+0100

2021-11-19T17:26+0100

2021-11-19T17:26+0100

ministero dello sviluppo economico

cisl

automobile

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Transizione dell’automotive, l'Italia rischia 60mila posti di lavoro: appello FIM-CISL per un fondo di sostegno

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1f/11541174_0:173:3025:1875_1920x0_80_0_0_a3907dbb3827fd15e1089eb69315f042.jpg

Uno dei settori industriali più importanti d’Italia è a rischio: l’automotive sta subendo i colpi della crisi e l’impatto sull’occupazione rischia di essere devastante. Secondo la Fim Cisl a rischio sono oltre 60mila posti di lavoro per il cambio di motorizzazioni e per questo servono dialogo e immediati interventi di sostegno.Per questo “la Fim non assisterà in silenzio al declino” del settore e chiede al ministero dello Sviluppo economico di istituire un Fondo per la transizione che aiuti i lavoratori e le imprese. Si legge in una dichiarazione firmata dal segretario nazionale Fim Cisl Ferdinando Uliano e del coordinatore nazionale automotive Fim Cisl Stefano Boschini.Seguire l’esempio di altri Paesi in Europa per salvare il settoreUliano e Boschini sottolineano che la Fim ha già proposto nei diversi tavoli al Mise la necessità di un intervento di sostegno, “la costituzione di un Fondo per sostenere la trasformazione dell'industria automobilistica come hanno fatto in altri Paesi in Europa”.Nelle intenzioni del sindacato il Fondo “dovrà sostenere tutti gli interventi di carattere industriale, funzionali ad accompagnare il processo di trasformazione e d’innovazione del settore che va dalla digitalizzazione, al cambio delle motorizzazioni, alla produzione di batterie a quella di semiconduttori ma anche delle tecnologie dell’idrogeno e delle catene del valore dell'economia circolare; finanziando contemporaneamente la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro nelle piccole e medie imprese”.Una rete di protezione per i lavoratori che rischiano di pagare il prezzo più alto anche se sono “il fulcro di questo cambiamento”. Un’altra proposta per salvaguardare il settore è quella di sostenere la domanda del settore auto “con incentivi per la sostituzione delle flotte pubbliche e per l’acquisto di autovetture elettriche e ibride.”E infine un “Comitato di esperti” con il compito di proporre una serie di linee di intervento e sostenere il "gruppo di lavoro dei produttori", istituito al tavolo automotive del Mise.Il destino delle grandi multinazionaliFim pone poi il focus sul futuro degli stabilimenti collegati ai grandi gruppi.“È urgente – dicono Uliano e Boschini - che il Mise definisca le condizioni e le convenienze affinché i gruppi multinazionali quali: Vitesco, Bosch, Denso e altri, che in queste settimane decideranno il destino dei loro stabilimenti, valutando presso quali fabbriche in Europa investire con produzioni alternative, scelgano l'Italia”.Se il governo resterà in silenzio su questo fronte, avverte il sindacato, il rischio è l’apertura di nuovi tavoli di crisi con ulteriori licenziamenti.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

ministero dello sviluppo economico, cisl, automobile