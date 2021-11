https://it.sputniknews.com/20211119/tensioni-armenia-azerbaigian-incontro-tra-aliyev-e-pashinyan-fissato-a-bruxelles-il-15-dicembre-13828266.html

Tensioni Armenia-Azerbaigian, incontro tra Aliyev e Pashinyan fissato a Bruxelles il 15 dicembre

Tensioni Armenia-Azerbaigian, incontro tra Aliyev e Pashinyan fissato a Bruxelles il 15 dicembre

Il presidente dell'Azerbaigian Ilham Aliyev e il primo ministro armeno Nikol Pashinyan, dopo colloqui telefonici con il capo del Consiglio europeo Charles... 19.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-19T20:55+0100

2021-11-19T20:55+0100

2021-11-19T20:55+0100

armenia

azerbaigian

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/13/13828233_267:178:2938:1681_1920x0_80_0_0_52d6e09811e16cab993d43ba2f52891d.jpg

Il faccia a faccia avverrà nell'ambito del vertice del partenariato orientale-UE, ha affermato l'UE in un dichiarazione. Martedì, Yerevan ha dichiarato che le forze armate azere hanno lanciato un attacco nella direzione orientale del confine armeno e hanno invaso il paese nella regione del monte Kilisali. Secondo il ministero della Difesa armeno, un militare armeno è stato ucciso, 13 sono stati fatti prigionieri, e 24 risultano dispersi.Il ministero della Difesa azero ha riferito che sette soldati azeri sono stati uccisi e dieci feriti nelgli scontri al confine con l'Armenia e che ora la situazione è stabile. In una conversazione telefonica con i ministri della Difesa dell'Azerbaigian e dell'Armenia, il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha affermato che Mosca è pronta a contribuire a stabilizzare la situazione. Alla fine della giornata, il Ministero della Difesa della Federazione Russa ha riferito che, a seguito di conversazioni telefoniche tra Shoigu e le sue controparti armene e azere, le parti avevano smesso di combattere vicino al valico di confine del monte Kilisali. Secondo gli esperti, gli scontri sono avvenuti per la volontà delle parti di migliorare le proprie posizioni: l'occupazione delle alture dà il controllo delle strade e delle infrastrutture sul lato opposto del confine. Inoltre, ciascuna parte crede di agire sul proprio territorio. Tutto ciò avviene attorno alla linea di confine dell'era sovietica e, per determinare dove si trovano i territori, è necessario un processo di demarcazione e delimitazione del confine. Mosca ha ripetutamente invitato Baku e Yerevan ad avviare questo processo.

armenia

azerbaigian

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

armenia, azerbaigian